انجامينا 18 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 17 يوليو 2022 م واسالتقى الرئيس التشادي الفريق محمد إدريس ديبي اتنو، بالعاصمة الزامبية لوساكا، رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فكي محمد، وذلك قبيل انعقاد الاجتماع التنسيقي نصف السنوي الرابع للاتحاد الأفريقي واللجان الاقتصادية والآليات الإقليمية .كما تحادث الرئيس محمد إدريس ديبي اتنو مع الرئيس الدوري للاتحاد الأفريقي الرئيس السنغالي مكي سال .وأفاد بيان لموقع رئاسة جمهورية تشاد اليوم، أنه جرى خلال اللقاءين تبادل وجهات النظر حول مجمل الموضوعات التي سيتناولها رؤساء الدول والحكومات الأفريقية، في أعمال القمة.// انتهى //15:03ت م0046