المنامة 18 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 17 يوليو 2022 م واسأقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1,844.21 نقطة بانخفاض وقدره 5.90 نقاط عن معدل الإقفال السابق، كما أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 669.57 نقطة بانخفاض وقدره 5.50 نقاط عن معدل إقفاله السابق.وبلغت كمية الأسهم المتداولة مليونًا و386 ألفًا و541 سهمًا بقيمة إجمالية قدرها 496 ألفًا و472 دينارًا بحرينيًا نفذت من خلال 56 صفقة.// انتهى //15:18ت م0049