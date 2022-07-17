الدوحة 18 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 17 يوليو 2022 م واسسجل المؤشر العام لبورصة قطر، اليوم، ارتفاعًا بمقدار 110.85 نقاط، أي ما نسبته 0.93%، ليصل إلى 11 ألفًا و978.6 نقطة.وتم خلال جلسة اليوم تداول 84 مليونًا و96 ألفًا و454 سهمًا، بقيمة 177 مليونًا و227 ألفًا و661.258 ريالًا، نتيجة تنفيذ 6104 صفقات في جميع القطاعات.وارتفعت في الجلسة أسهم 34 شركة، بينما انخفضت أسعار 11 شركة، فيما حافظت شركة واحدة على سعر إغلاقها السابق.// انتهى //15:19ت م0050