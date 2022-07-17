تبوك 18 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 17 يوليو 2022 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك في ديوان الإمارة اليوم، وكيل إمارة منطقة تبوك محمد بن عبدالله الحقباني ووكلاء الإمارة المساعدين ومديري العموم ورؤساء الأقسام ومنسوبي الإمارة، الذين قدموا التهنئة لسموه بمناسبة عيد الأضحى المبارك.وبادلهم سمو الأمير فهد بن سلطان التهنئة بهذه المناسبة، مثمناً ‏الجهود المبذولة من منسوبي الإمارة، وحرصهم على ‏إنجاز المعاملات, حاثًا على مضاعفة الجهود لخدمة المنطقة وأهلها والعمل الجاد وإنجاز معاملات المواطنين والمقيمين بأسرع وقت وفق تطلعات ولاة الأمر - حفظهم الله-.// انتهى //16:11ت م0056