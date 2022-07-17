الرياض 18 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 17 يوليو 2022 م واسأعلنت الجامعة السعودية الإلكترونية عن فتح باب القبول لحملة الثانوية العامة وما يعادلها لدراسة البكالوريوس للفصلين الدراسيين الأول والثاني من العام الجامعي 1444 هـ، ابتداءً من اليوم الأحد 18 / 12 /1443هـ.وأوضح وكيل الجامعة للشؤون التعليمية المكلف الدكتور هزاع بن نايف الشريف أنه تم افتتاح فرعين جديدين "ينبع و الجبيل"، وإتاحة القبول للطالبات في فرعي القصيم وتبوك لتيسير الدراسة للطلاب والطالبات في جميع الفروع ولأول مرة منذ افتتاح الجامعة، ليتاح بذلك القبول للطلاب والطالبات في 13 فرعًا من فروع الجامعة في مختلف مناطق المملكة: الرياض والقصيم وجدة والمدينة المنورة وينبع وتبوك وحائل والدمام والجبيل والأحساء وأبها وجازان ونجران.وأضاف أن التخصصات المتاحة للقبول في الفصل الدراسي الأول والثاني للعام الجامعي 1444 هـ للطلاب والطالبات هي : إدارة الأعمال - التجارة الإلكترونية - المحاسبة - المالية - تقنية المعلومات - علوم الحاسب - علوم البيانات - الصحة العامة - المعلوماتية الصحية - اللغة الإنجليزية والترجمة - القانون - الإعلام الرقمي، وتختلف التخصصات المتاحة حسب الفرع، مشيرًا إلى أن الجامعة تقبل المتقدمين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها بغض النظر عن سنة التخرج والعمر، كما أن الجامعة هذا العام تشترط على المتقدم إحضار نتيجة اختبار القدرات واختبار اللغة الإنجليزية لبعض التخصصات، ليكون القبول بحسب المفاضلة تنافسيًا بين المتقدمين على أساس النسبة الموزونة.ودعا وكيل الجامعة للشؤون التعليمية من يرغب في الحصول على المزيد من المعلومات حول إجراءات القبول والتقديم والشروط والأحكام إلى زيارة بوابة القبول عبر الرابط: https://info.seu.edu.sa/// انتهى //16:16ت م0058