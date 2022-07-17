الدمام 18 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 17 يوليو 2022 م واساستقبل مركز القيادة والتحكم بفرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة الشرقية عدد (22400) مكالمة هاتفية مختلفة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك 1443هـ، منها عدد (3943) بلاغًا إسعافيًا لحالات مرضية وإصابات ناتجة عن حوادث، وبلاغات عن طريق تطبيق "أسعفني".وقُدِّمت الخدمة الطبية الإسعافية لعدد (2777) حالة أُسعِفت للمستشفيات، بالإضافة إلى أسعاف ـ(1090) حالة بالموقع، لم تستدعِ النقل للمستشفيات.// انتهى //16:19ت م0059