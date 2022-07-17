أبو ظبي 18 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 17 يوليو 2022 م واسبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رسالة خطية إلى رئيس تركمانستان سردار بردي محمدوف، تتضمن دعوة فخامته لزيارة الدولة في إطار الحرص على تعزيز وتعميق أواصر العلاقات مع تركمانستان الصديقة في مختلف المجالات.نقل الرسالة وفقاً لوكالة الانباء الاماراتية وزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي سهيل بن محمد المزروعي، وذلك خلال استقبال الرئيس التركمانستاني له بالقصر الرئاسي في العاصمة عشق آباد، وذلك ضمن الزيارة الرسمية التي يقوم بها وفد الدولة برئاسته لتركمانستان.// انتهى //16:22ت م0060