القاهرة 18 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 17 يوليو 2022 م واسسجلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعًا جماعيًا لدى إغلاق تعاملات اليوم، وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية نحو 596.7 مليار جنيه، بعد تداولات كلية بلغت نحو 2.2 مليار جنيه.وأغلق مؤشر البورصة الرئيس "إيجي إكس 30" على ارتفاعٍ نسبته 0.1% ليصل عند مستوى 8772.93 نقطة. وزاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 0.17% مسجلاً 1696.61 نقطة، فيما استقر مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقاً عند مستوى 2484.65 نقطة.// انتهى //16:50ت م0062