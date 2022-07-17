لوساكا 18 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 17 يوليو 2022 م واسعُقِد بالعاصمة الزامبية لوساكا اليوم، الاجتماع التنسيقي نصف السنوي الرابع للاتحاد الأفريقي، برئاسة الرئيس السنغالي ماكي سال، رئيس الدورة الحالية للاتحاد الأفريقي، بمشاركة الرئيس الزامبي هاكيندي هيشيليما.وناقش الاجتماع -الذي شارك فيه رؤساء المجموعات الاقتصادية الإقليمية والآليات الإقليمية الأفريقية، ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي- جملة من التقارير تناولت عدداً من المسائل المهمة على أجندة القارة استجابةً من الاتحاد الأفريقي لوباء كوفيد، وتنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، وتقييم تنفيذ الخطة العشرية الأولى ووضع خطة التنفيذ العشرية الثانية لأجندة 2063، ووضع التكامل القاري في أفريقيا.كما بحث المشاركون التعاون بين المجموعات الاقتصادية الإقليمية وتقسيم العمل بينها وبين الاتحاد الأفريقي.// انتهى //17:04ت م0064