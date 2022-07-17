القاهرة 18 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 17 يوليو 2022 م واسبدأ الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اليوم زيارة إلى ألمانيا بناءً على دعوة من المستشار الألماني أولاف شولتز؛ للمشاركة في فعاليات "حوار بيترسبرج للمناخ" الذي يُعقَد غدًا الاثنين، وذلك برئاسة مشتركة بين مصر وألمانيا.ومن المقرر أن يلتقي الرئيس السيسي خلال الزيارة بالمستشار الألماني أولاف شولتز؛ لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية في شتى المجالات، ومواصلة التشاور المكثف حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //17:08ت م0065