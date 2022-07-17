عرعر 18 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 17 يوليو 2022 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في مكتبه اليوم، وكلاء الإمارة، ومديري العموم ورؤساء الأقسام وموظفي الإمارة الذين قدموا التهنئة لسموه بمناسبة عيد الأضحى المبارك.وبادلهم سموه التهنئة، متمنياً للجميع التوفيق، وأن يعيد هذه المناسبة السعيدة على الجميع والوطن بخير، سائلاً سموه المولى -عز وجل- أن يديم على بلادنا أمنها وعزها واستقرارها في ظل قيادتها الرشيدة.// انتهى //18:14ت م0067