الاحساء 18 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 17 يوليو 2022 م واسأشاد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء بإطلاق المرحلة الثانية من مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية، الذي يهدف إلى إعادة تأهيل وترميم 130 مسجدًا تاريخيًا في مختلف مناطق المملكة، ومن بينها مسجدَا جواثا و أم زرينيق في الأحساء، مثمناً مبادرة سمو ولي العهد -حفظه الله- في حماية بيوت الله والعناية بتاريخها.ورفع الشكر لسمو ولي العهد على تخصيص مسجدَيْ جواثا وأم زرينيق ضمن المشروع، مقدماً شكره لسمو وزير الثقافة ولمعالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ولهيئة التراث على العمل لتحقيق أهداف البرنامج.جاء ذلك خلال استقباله اليوم بمقر المحافظة، مدير فرع هيئة التراث بالأحساء محمد المطرودي، بحضور المدير العام لإدارة المساجد في الأحساء عبدالعزيز الكليب، حيث اطلع على ما أُنجِز خلال المرحلة الأولى من البرنامج، مستمعاً لشرح عن المساجد التاريخية التي سيشملها البرنامج مستقبلاً.وأكد سموه خلال القاء التنسيق بين الجهات المعنية كافة لتقديم التسهيلات والدعم اللازم لإنجاز المشاريع، وذلك بعد نجاح المرحلة الأولى من البرنامج التي شملت 30 مسجداً، رُمِّم من خلالها مسجدَا "أبو بكر الملا" ومسجد الحبيش في الأحساء.// انتهى //18:33ت م0069