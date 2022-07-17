الرياض 18 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 17 يوليو 2022 م واساختتمت أمس الأول بطولة (2034) الثالثة للسيدات في منافسات الكاتا والقتال لجميع الفئات السنية، حيث أُقِيمت في صالة إستاد الأمير فيصل بن فهد بالرياض ، بحضور رئيس الاتحاد السعودي للكاراتيه الدكتور مشرف الشهري، وبمشاركة 16 مركزًا وناديًا، وأكثر من 130 لاعبة في منافسات الكاتا والقتال بجميع الفئات.وفي نهاية البطولة، وزعت الميداليات والكؤوس على اللاعبات والأندية والمراكز الحاصلين على المراكز الأولى، حيث أسفرت النتائج في الترتيب العام للبطولة عن حصول أكاديمية ريدزون على المركز الأول لدرجة السيدات بـ45 نقطة، وحصول مركز خطوات الأبطال على المركز الأول لدرجة الشباب "سيدات" بـ 60 نقطة، إضافة إلى تصدره درجة الناشئات بـ 25 نقطة، وتصدره لدرجة البراعم بـ 202 نقطة.يأتي ذلك في إطار إستراتيجية الاتحاد السعودي للكاراتيه المنبثقة عن رؤية المملكة الطموحة 2030، بما يتسق مع التوجهات المستقبلية لوزارة الرياضة، الرامية إلى رفع المستوى التنافسي لرياضة الكاراتيه، وزيادة مستوى الممارسة والرياضة المجتمعية للعبة الكاراتيه في المملكة، ونشر اللعبة واستقطاب اللاعبات الموهوبات وتطويرهم لمواصلة تحقيق المزيد من الميداليات المحلية والخارجية.// انتهى //18:34ت م0070