الرياض 18 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 17 يوليو 2022 م واسغادرت بعثة المنتخب السعودي للسباحة إلى العاصمة الأذربيجانية باكو؛ لإقامة المعسكر التدريبي الذي يقام خلال المدة من 17 يوليو حتى 15 أغسطس القادم.وتضم البعثة 28 سباحاً من مختلف الأعمار السنية بقيادة ثلاثة مدربين (جاد التيجاني، ومازن العبيدي، ومحمد الغريب)؛ وذلك استعداداً للمشاركة في البطولة العربية للفئات السنية ودورة الألعاب الإسلامية الخامسة.// انتهى //18:51ت م0073