الرياض 18 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 17 يوليو 2022 م واسيلتقي المنتخب السعودي لكرة اليد لدرجة الشباب غداً، بنظيره المنتخب الكويتي، في تمام الساعة الرابعة عصراً، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات للبطولة الآسيوية الـ17 لمنتخبات الشباب لحساب المجموعة الأولى، المقامة منافساتها على صالة مدينة خليفة الرياضية بالعاصمة البحرينية «المنامة»، والمؤهلة لبطولة العالم «ألمانيا - اليونان 2023».ويسعى الأخضـر الشاب لتعزيز صدارته للمجموعة الأولى التي يعتلي صدارتها بنقطتين إثر الفوز على منتخب إيران بفارق أربعة أهداف 28 - 32، فيما يمتلك المنتخب الكويتي نقطة واحدة بعد تعادلهم مع منتخب كوريا الجنوبية ومنتخب إيران دون نقاط.وبدأ الجهاز الفني للأخضر بقيادة المدرب الوطني فاضل آل سعيد ومساعده موسى هزاع في التحضير للمواجهة المرتقبة أمام الكويت من خلال حصة فيديو للاعبين، تخللت شرح السلبيات في مباراة الأمس أمام إيران، بالإضافة لتدريب استرجاعي، عمد من خلاله الجهاز الفني إلى عمل بعض الخطط التكتيكية لتطبيقها في مباراة الغد أمام المنتخب الكويتي.يذكر أن نظام البطولة ينص على تأهل أصحاب المركزين الأول والثاني من كل مجموعة مباشرة لكأس العالم، حيث تمتلك القارة الآسيوية أربعة مقاعد في فئة الشباب.// انتهى //19:08ت م0075