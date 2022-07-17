طشقند 18 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 17 يوليو 2022 م واسانطلقت منافسات البطولة الآسيوية لرفع الأثقال للشباب والناشئين بالعاصمة الأوزبكية طشقند اليوم، التي تستمر تسعة أيام، بمشاركة منتخبنا الوطني للشباب والناشئين في البطولة، ضمن 261 لاعبًا ولاعبة يمثلون 21 دولة، هي: (المملكة - البحرين - الإمارات - الأردن – سوريا - بنجلاديش – إندونيسيا – الهند – إيران – العراق - كازاخستان - قيرغيزستان - كوريا – منغوليا – الفلبين – سيريلانكا - تايلاند - طاجيكستان - تركمانستان - أوزبكستان - فيتنام).وكان في استقبال الوفد السعودي مسؤول العلاقات والمراسم بسفارة المملكة لدى أوزبكستان فيصل باعبدالله، وضمت بعثة المنتخب السعودي بالبطولة برئاسة عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لرفع الأثقال ورئيس لجنة المرأة فوزية أحمد حوبان وكل من اللاعب: محمد علي الزوري - جاسم محمد الزوري - جواد عادل آل قيصوم - حسن باسم المرزوق - محمد باسم المرزوق - يوسف فخري المدرهم - عبدالمجيد محمد الكليبي - حسام علي الدغام - ليان القرشي - نجود الهرمي - رفيف جعر - حنان عامري تحت إشراف المدرب الأستوني إيكور بيسكروف، ومساعديه التونسية رانية بهلول، والمدرب الوطني عباس القيصوم، وإدارياً ملك أسامة بليلة وأخصائي العلاج الطبيعي مجتب الأحمد، والإعلامي متعب الجوهر، فيما يشارك في إدارة البطولة تحكيمًا الحكم الدولي عبدالكريم عسيري.// انتهى //19:15ت م0077