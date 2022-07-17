عرعر 18 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 17 يوليو 2022 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية بمكتبه اليوم، المدير العام للشؤون الصحية بالمنطقة علوان صالح الشمراني.وتسلم سموه إحصائية عن أعداد المرضى المنومين بمستشفيات المنطقة، وعن أهم المشروعات الصحية المنجزة، وإحصائيات تقديم الخدمات العلاجية والطبية للمراجعين. كما اطلع سموه على مؤشر نسبة رضا المستفيدين بمستشفيات المنطقة التي تصدر بشكل يومي عن طريق منصة وزارة الصحة الإلكترونية.ووجه سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بتطوير وتقديم أفضل الخدمات بمختلف المرافق الصحية بالمنطقة والمحافظات والمراكز التابعة لها, والاهتمام الكامل بمؤشر نسبة رضا المستفيدين وتقييمه ومراجعته بشكل يومي وتسخير الطاقات البشرية والآلية لتقديم أرقى وأفضل خدمات الرعاية الصحية، وصولاً لتقديم خدمات صحية مميزة ترفع جودة الحياة في إطار مستهدفات "رؤية المملكة 2030" التي ركزت على قطاع الرعاية الصحية.// انتهى //19:21ت م0078