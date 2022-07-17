عام / "المخدرات": القبض على مقيم بحوزته (4.1) كيلوجرامات من مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو) و(2.8) كيلوجرام من مادة الحشيش المخدر
الأحد 1443/12/18 هـ الموافق 2022/07/17 م واس
الرياض 18 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 17 يوليو 2022 م واس
قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مقيم من الجنسية الباكستانية بمنطقة الرياض، بحوزته (4.1) كيلوجرامات من مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو)، و(2.8) كيلوجرام من مادة الحشيش المخدر.
وأُوقِف واتُّخِذت الإجراءات النظامية بحقه، وأُحِيل إلى النيابة العامة.
// انتهى //
20:22ت م
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