الرياض 18 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 17 يوليو 2022 م واسقبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مقيم من الجنسية الباكستانية بمنطقة الرياض، بحوزته (4.1) كيلوجرامات من مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو)، و(2.8) كيلوجرام من مادة الحشيش المخدر.وأُوقِف واتُّخِذت الإجراءات النظامية بحقه، وأُحِيل إلى النيابة العامة.// انتهى //20:22ت م0080