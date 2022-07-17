أبوعجرم 18 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 17 يوليو 2022 م واستواصل مدينة الحجاج بمركز أبو عجرم بمنطقة الجوف استقبال ضيوف الرحمن العائدين لدولهم بعد أدائهم فريضة الحج, وذلك في ظل متابعة مستمرة من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف, الذي أكد أهمية تقديم الخدمات والتسهيلات للحجاج.واستقبلت المدينة عددًا من وفود الحجاج العائدين لدولة العراق، وسط منظومة خدمات مكتملة من الجهات الحكومية والتطوعية لضمان تقديم خدمات أفضل يستحقها ضيوف بيت الله الحرام.من جانبهم, أشاد الحجاج العراقيون بما لمسوه من خدمات عالية المستوى أثناء رحلتهم للحج، سواء في طريق الذهاب أو العودة أو في مكة والمشاعر المقدسة، سائلين الله أن يديم على المملكة نعمه، وأن يحفظ قادته وشعبه على ما يقدمون للحجاج.// انتهى //20:25ت م0081