الطائف 18 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 17 يوليو 2022 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود محافظ الطائف اليوم، عدداً من مديري الإدارات الحكومية من مدنيين وعسكريين الذين قدموا لتهنئة سموه بعيد الأضحى المبارك، حيث بادلهم التهنئة بهذه المناسبة السعيدة.ونقل سموه تهاني وتبريكات القيادة الرشيدة - أيدها الله - لأهالي المحافظة بهذه المناسبة السعيدة، مشيداً بجهود المملكة في خدمة ضيوف بيت الله الحرام ، منوهاً بالخدمات الجليلة والكبيرة التي سخرتها الحكومة الرشيدة لحجاج بيت الله الحرام، داعياً الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة السعيدة على شعب المملكة والأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات، سائلاً المولى عز وجل أن يديم على هذه البلاد نعمة الأمن والأمان.حضر اللقاء قائد منطقة الطائف العسكرية اللواء الركن محمد مشبب القحطاني، ورئيس جامعة الطائف الدكتور يوسف عسيري، وأمين الطائف الدكتور أحمد القثامي.// انتهى //20:30ت م0083