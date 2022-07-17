الرياض 18 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 17 يوليو 2022 م واسحقق الجواد "ريبال عذبه" العائد لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن أحمد بن عبدالعزيز، انتصاره الرابع في سجله السباقي من رابع مشاركه له في الشوط المخصص للجياد العربية الأصيلة لمسافة 2000 متر، كما حقق الجواد جائزة أفضل مظهر حصان في البادوك بميدان دوم كاستر بالمملكة المتحدة.الجواد "ريبال عذبه" لم يُهزَم منذ أول مشاركة في آخر تقارير منظمة سباقات الخيول العربية بالمملكة المتحدة الصادر حتي تاريخ اليوم، لذا باتت عذبه للسباقات تتصدر قائمة أفضل مالك للخيل العربية بالمملكة المتحدة، كما تصدرت قائمة الجياد الأعلى تصنيفًا الفرس "بيان عذبه"، وحلت ثانياً الفرس "اكليل عذبه"، وهما من إنتاج عذبه للسباقات والعائدة له، وحل مدرب عذبه للسباقات "فيليب كولينجتون" في صدارة قائمة أفضل مدرب للخيل العربية بالمملكة المتحدة.// انتهى //20:30ت م0084