جدة 18 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 17 يوليو 2022 م واستعمل جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية "كاوست" حالياً على تطوير منصة للسيارات ذاتية القيادة؛ بالتعاون مع شركاء الجامعة الدوليين، وهيئات حكومية، وشركات من القطاع الخاص.وأكد مدير مبادرة "كاوست سمارت" بالجامعة محمد عبد العال، أن الجامعة تعتمد في تطوير هذه المنصة على استخدام الابتكارات البحثية والذكاء الاصطناعي لاختبار نظام القيادة الذاتية في السيارات وتطويره؛ حيث تأتي المنصة نتاج مبادرة تعاونية إستراتيجية بين "كاوست" وإنتل وبرايتسكايز؛ لرفع مستوى تقنية القيادة الذاتية من خلال تحويل سيارة عادية إلى سيارة ذاتية القيادة مدعومة بالذكاء الاصطناعي بما ينسجم مع أهداف رؤية المملكة 2030.من جانبه عدّ نائب الرئيس للقيادة الذاتية في شركة "برايتسكايز" حسام يحيى حرم "كاوست" موقعًا مثاليًّا للاختبار لأنه يمثل مدينة صغيرة تقدم سيناريوهات قيادة متنوعة ومختلفة يحتاجها مطور نظام القيادة الذاتية، بما في ذلك الإشارات والعلامات المرورية وقوانين القيادة التي تعطي الأولوية لسلامة الركاب والمشاة وراكبي الدراجات.بدوره أفاد المدير العام لشركة "إنتل" في المملكة أحمد العبدالجبار؛ أن التعاون مع جامعة "كاوست" في مجال تطوير الذكاء الاصطناعي للقيادة الذاتية، سيسهم في إثراء المواهب البحثية المحلية، بتزويدها بمنصة قابلة للتخصيص لخوارزمياتها، التي ستمكّنها من لعب دور أساسي في صناعة السيارات العالمية.// انتهى //20:56ت م0086