المنامة 18 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 17 يوليو 2022 م واسأدانت البحرين بشدة التفجير الإرهابي الذي استهدف فندقًا وسط مدينة جوهر جنوب الصومال، وأسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى .وأكدت وزارة الخارجية البحرينية في بيان اليوم وقوفها مع الصومال في جهودها لحفظ الأمن والاستقرار ومحاربة التطرف والإرهاب، معربة عن خالص التعازي والمواساة لأسر وذوي الضحايا وللحكومة والشعب الصومالي جراء هذا العمل الإرهابي، متمنية الشفاء العاجل لجميع المصابين.// انتهى //21:27ت م0087