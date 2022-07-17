الرياض 18 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 17 يوليو 2022 م واسحقق المنتخب السعودي للأحياء جائزتين عالميتين في أولمبياد الأحياء الدولي 2022 في دورته 33 التي أقيمت في جمهورية أرمينيا خلال المدة من 10 إلى 18 يوليو الجاري، بمشاركة 237 طالباً من 64 دولة، وذلك في أول مشاركة فعلية في الأولمبياد الدولي للأحياء بعد توقف دام سنتين بسبب جائحة كورونا، واستبدالها خلال الجائحة بتحدي الأحياء.وخطف الطالب يزن المغربي بالصف الثاني الثانوي من إدارة تعليم جدة الميدالية الفضية، بعد رحلة إعداد وتأهيل في موهبة تلقى خلالها 2000 ساعة تدريبية على أيدي نخبة من المدربين والخبراء السعوديين والأجانب، وحقق الطالب نواف المطير بالصف الثاني الثانوي من إدارة تعليم الشرقية شهادة تقدير، بعد رحلة إعداد وتأهيل في موهبة تلقى خلالها 2000 ساعة تدريبية.وقالت الأمين العام المكلف لمؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" الدكتورة آمال الهزاع: إن هذا التألق والإنجاز تحقق بتوفيق من الله تعالى ثم بدعم القيادة الرشيدة، لمواصلة المسير نحو تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وتعزيز الثقة في القدرات والطاقات السعودية على المنافسة العالمية في مجالي العلوم والرياضيات، وبناء جيل مبدع قادر على التعامل بلغة علمية واستشراف المستقبل.وقدمت الأمين العام المكلف لمؤسسة "موهبة"، جزيل الشكر والتقدير لمعالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، على دعمه لمؤسسة "موهبة" وبرامجها، لاكتشاف ورعاية وتمكين الموهوبين السعوديين في مدارس التعليم العام، مضيفة أن هذا الفوز جاء نتاج تعاون مثمر وبناء بين"موهبة"، والوزارة، وتجسيداً لهذه لشراكة فاعلة تنعكس إيجاباً على مجتمع الموهبة والإبداع في المملكة، وتتيح تقديم خدمات أكبر لرعاية وتدريب وتأهيل الموهوبين، وخلق بيئة محفزة للموهوبين والموهوبات من طلبة وطالبات التعليم العام.وخضع المنتخب السعودي للأحياء قبيل المشاركة في الأولمبياد، لتدريب عملي مكثف أقيم في مقر الجمعية الهنجارية للأحياء، وتضمن الموضوعات المحددة في الأولمبياد الدولي 2022، وهي: الكيمياء الحيوية والمعلوماتية الحيوية، وفسيولوجيا، وتشريح النبات، وفسيولوجيا وتشريح الحيوان.ويستهدف أولمبياد الأحياء الدولي، طلبة المرحلة الثانوية الموهوبين في مجال علم الأحياء على مستوى العالم، وتقام مرة كل عام في شهر يوليو لمدة 10 أيام، وتقوم إحدى الدول سنوياً باستضافة المسابقة وإعداد الأسئلة النظرية والعملية، حيث يتم اختبار مهارات الطلاب مع حل المشكلات الحيوية في مختلف فروع علم الأحياء، إضافةً إلى اختبار مهاراتهم في التعامل مع التجارب الحيوية.وانطلقت المسابقة للمرة الأولى في جمهورية التشيك عام 1990م، وكان عدد الدول المشاركة 6 دول فقط، لتتزايد أعداد الدول سنوياً حتى وصلت في نسخة المسابقة الأخيرة عام 2022 في أرمينيا إلى 64 دولة.// انتهى //21:29ت م0088