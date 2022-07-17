الرياض 18 ذو الحجة 1443هـ الموافق 17 يوليو 2022م واسشاركت الإدارة العامة للتحريات المالية برئاسة أمن الدولة، في الاجتماع الثامن والعشرين لمجموعة (الإيقمونت) لوحدات التحريات المالية، الذي عقد في مدينة ريقا بجمهورية لاتفيا، خلال المدة من 10 حتى 15 يوليو 2022م.وناقش رؤساء وحدات التحريات المالية الأعضاء في المجموعة، ورؤساء وحدات التحريات المالية الأعضاء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وفرق العمل، عدداً من الموضوعات ذات الصلة؛ لرفع مستوى التعاون والتنسيق في مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وتعزيزه بين الدول الأعضاء في المجموعة.كما جرى على هامش الاجتماعات، توقيع مذكرة تفاهم بين الإدارة العامة للتحريات المالية والجهة النظيرة لها في جمهورية أوزبكستان، تهدف إلى تعزيز التعاون بين الجانبين في مجال تبادل المعلومات المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم ذات الصلة.الجدير بالذكر أن مجموعة (الإيقمونت) هي منظمة دولية تُعنى بأعمال التحريات المالية، وتضم مئة وستة وستين عضواً، وتعد تلك الاجتماعات وتوقيع مذكرات التفاهم إحدى أُطر التعاون الدولي مع الجهات النظيرة التي بدورها تسهم في تحقيق "رؤية المملكة 2030".// انتهى //21:48ت م0089