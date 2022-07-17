الكويت 18 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 17 يوليو 2022 م واسدانت الكويت التفجير الإرهابي الذي استهدف فندقا وسط مدينة جوهر بالصومال, وأسفر عن مقتل وجرح عدد من الأشخاص.وشددت وزارة الخارجية الكويتية -في بيان لها اليوم- على موقفها الثابت المناهض للعنف والإرهاب, مجددة الدعوة للمجتمع الدولي لمضاعفة جهوده للقضاء على هذه الظاهرة الخطيرة, معربة تعازيها لحكومة وشعب الصومال وإلى أسر الضحايا راجية للمصابين الشفاء العاجل.//انتهى//23:22ت م0094