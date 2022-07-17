الدمام 18 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 17 يوليو 2022 م واسنفذت الفرق الرقابية الميدانية لوزارة التجارة في المنطقة الشرقية، 5,062 زيارة تفتيشية خلال إجازة عيد الأضحى، نتج عنها تحرير 239 مخالفة تجارية فورية.وشملت الجولات أسواق السلع التموينية الأساسية والضرورية للمنتجات المهمة للمستهلك في المنطقة الشرقية والمحافظات والقرى التابعة لها، وذلك لرصد ومتابعة أسعارها بشكل يومي، بالإضافة إلى المحال التجارية ومحال بيع الذهب والمجوهرات والأحجار الكريمة، ومتاجر بيع الحلويات والمكسرات وغيرها.وجاءت هذه الزيارات التفتيشية بهدف التأكد من التزام المنشآت بأنظمة حماية المستهلك، والتحقق من توافر السلع والمنتجات، واستقرار أسعارها.وحثّت وزارة التجارة عموم المستهلكين، على الإبلاغ عن المخالفات التجارية عن طريق تطبيق بلاغ تجاري، أو عبر مركز البلاغات على الرقم (1900).// انتهى //23:24ت م0095