أبها 18 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 17 يوليو 2022 م واسبدأت فرق مراقبة الأسواق التابعة لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير أمس بمتابعة وفرة الخضار والفواكه والبيض والدجاج بالأسواق المركزية، ومتابعة الأسعار بشكل يومي ومستمر، وإرسال التقارير والنماذج للإدارة العامة للجمعيات الزراعية.فيما باشرت فرق الرش الميداني بفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بعسير، أعمالها في عدد من المحافظات والمراكز بالمنطقة، وذلك وفق خطة عمل موضوعة مسبقاً، بهدف القضاء على نواقل الأمراض، وتعقيم الحظائر للتصدي لأمراض حمى الوادي المتصدع والقلاعية وغيرها، حيث شملت عمليات الرش، الأسواق والمسالخ وعدداً من حظائر المواطنين.// انتهى //23:56ت م0096