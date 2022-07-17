الرباط 19 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 18 يوليو 2022 م واسسيطرت عناصر الوقاية المدنية المغربية بمساعدة القوات المسلحة الملكية المغربية على مجموعة من حرائق الغابات التي اندلعت في عدة جهات شمال المغرب منذ الأربعاء الماضي.وأفادت السلطات المغربية أنها سيطرت بالكامل على النيران بكل من أقاليم تازة ووزان وشفشاون وتطوان، وأجلي العديد من الأسر القاطنة بجوار هذه الغابات حفاظاً على سلامتهم ، مشيرةً إلى أن الحرائق ما زالت متواصلة بمحيط إقليم العرائش، وأن الجهود متواصلة على مدار الساعة لإخماد النيران اعتمادا على الوسائل الأرضية وطائرات الإطفاء ،كما تجاوزت عدد المساحات الغابوية المتضررة أكثر من 7000 هكتار في حصيلة أولية، مع تسجيل حالة وفاة واحدة.// انتهى //02:00ت م0002