المدينة المنورة 19 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 18 يوليو 2022 م واسأصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة - بمشيئة الله - تضمنت رياحا نشطة وأتربة مثارة , تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية على محافظات المهد واليتمة ووادي الفرع.وبيّن المركز أن الحالة تبدا الساعة العاشرة صباحا وتستمر حتى الساعة السابعة مساء.// انتهى //03:45ت م0003