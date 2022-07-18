عام / "المركز الوطني للأرصاد" : رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة
الاثنين 1443/12/19 هـ الموافق 2022/07/18 م واس
المدينة المنورة 19 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 18 يوليو 2022 م واس
أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة - بمشيئة الله - تضمنت رياحا نشطة وأتربة مثارة , تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية على محافظات المهد واليتمة ووادي الفرع.
وبيّن المركز أن الحالة تبدا الساعة العاشرة صباحا وتستمر حتى الساعة السابعة مساء.
// انتهى //
03:45ت م
0003