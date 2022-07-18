بغداد 19 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 18 يوليو 2022 م واسأعلن الجيش العراقي عن مقتل انتحاري كان يرتدي حزاما ناسفا خلال عملية أمنية شمال العاصمة بغداد.وأفادت خلية الإعلام الأمني العراقية في بيان أمس أن القوات العراقية نصبت كمينا محكما لأحد المسلحين كان يرتدي حزاما ناسفا في منطقة " البو حمد شهاب" ويخطط لتفجير نفسه، مما أسفر عن مقتله.وأوضحت الخلية أن هذه العملية النوعية جاءت بناء على معلومات استخباراتية، مؤكدة أن القوات الأمنية ستواصل ملاحقة العناصر المسلحة أينما وجدت بالعراق.// انتهى //05:02ت م0006