القاهرة 19 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 18 يوليو 2022 م واسسلطت الصحف المصرية الصادرة اليوم الضوء على الزيارة التي يجريها حاليًا الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي لألمانيا للمشاركة في فعاليات "حوار بطرسبرغ للمناخ" الذي يعقد برئاسة مشتركة بين مصر وألمانيا.وأبرزت المباحثات التي أجراها وزير الخارجية المصري سامح شكري مع السكرتير التنفيذي المؤقت لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ إبراهيم تياو، وتم خلالها استعراض التحضيرات الجارية للدورة ٢٧ لمؤتمر الأطراف التي ستعقد بشرم الشيخ.ولفتت صحف الاثنين النظر إلى الانتشار الأمني المكثف الذي شهدته العاصمة طرابلس عقب توافد مجموعات مسلحة رفضًا لقرار رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبدالحميد الدبيبة تغيير رئيس المؤسسة الوطنية للنفط.وتابعت الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرة إلى اقتحام عشرات المستوطنين اليهود باحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة تحت حراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.وأخبرت صحف القاهرة عن فرار الآلاف من سكان ولاية النيل الأزرق بجنوب شرقي السودان من ديارهم إثر الاشتباكات القبلية التي تسببت على مدار الأيام الماضية في سقوط عشرات القتلى والجرحى.// انتهى //09:39ت م0010