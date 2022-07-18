إسلام آباد 19 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 18 يوليو 2022 م واسأبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم تفوق حزب حركة الإنصاف في الانتخابات التكميلية التي جرت أمس لعشرين مقعداً في برلمان إقليم البنجاب، واعتراف الحزب الحاكم بالهزيمة وإعلانه احترام رأي الشعب.وسلطت الضوء على تكثيف الجيش الباكستاني عمليات ملاحقة عناصر التنظيمات الإرهابية في إقليم بلوشستان، وخاصة عناصر منظمة "جيش تحرير بلوشستان" المحظورة التي تبنت مسئولية الأعمال الإرهابية الأخيرة في الإقليم.وتابعت الصحف أنباء تسارع انتشار فيروس كورونا في دول آسيوية، وتسجيل الصين أعلى حصيلة للإصابات اليومية، ومطالبة سلطات الصحة المحلية في العديد من البلدان الآسيوية بتقديم جرعات تنشيطية من اللقاح المضاد لكوفيد-19.وتطرقت صحف إسلام آباد لمتفرقات منها تعرض الدول الأوربية لموجة حر قوية، وعودة ظاهرة حرائق الغابات في بعض الدول بما في ذلك المغرب.// انتهى //10:25ت م0012