الرباط 19 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 18 يوليو 2022 م واستابعت الصحف المغربية الصادرة اليوم، حرائق الغابات التي اجتاحت المناطق الشمالية للبلاد، بسبب موجة الحر الشديد، والتي أدت الى إتلاف مئات الهكتارات من الغابات وألحقت خسائر بممتلكات المواطنين.وتناولت الصحف التفجير الانتحاري الذي استهدف فندقا وسط مدينة جوهر جنوبي الصومال، وأدى إلى سقوط قتلى ومصابين.وتطرقت إلى الاجتماع الذي يعقده اليوم وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي، لمناقشة القضايا المرتبطة بالأمن الإقليمي وقضايا الطاقة.وأخبرت صحف الرباط عن المناورات العسكرية البحرية الأكبر من نوعها التي تجريها الولايات المتحدة الأمريكية في المحيط الهادئ قبالة جزر هاواي، بمشاركة 26 دولة ومئات القطع البحرية والطائرات.// انتهى //10:30ت م0013