الخرطوم 19 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 18 يوليو 2022 م واسأولت الصحف السودانية الصادرة اليوم اهتمامًا بإعلان الخرطوم أمس، فتح معبر القلابات الحدودي مع إثيوبيا أمام الحركة بين البلدين.ونقلت عن المتحدث الرسمى باسم القوات المسلحة السودانية العميد ركن نبيل عبد الله، إن الأحوال هادئة تمامًا في ولاية النيل الأزرق التي شهدت اشتباكات خلال الأيام الماضية.وركزت الصحف على إصدار النائب العام السوداني خليفة أحمد خليفة، أمس، قرارًا بتشكيل لجنة للتحري والتحقيق في الأحداث التي وقعت بولاية النيل الأزرق وأدت إلى قتل وجرح عددًا من المواطنين وإتلاف الممتلكات.ولفتت صحف الخرطوم الانتباه إلى مقتل وجرح العديد من الأشخاص أمس، في انفجار استهدف فندقاً في مدينة جوهر بالقرب من القصر الرئاسي بمحافظة هير شبيلي بالصومال.// انتهى //10:49ت م0015