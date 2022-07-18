المدينة المنورة 19 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 18 يوليو 2022 م واسأعلنت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي عن بدء التسجيل للطلاب والطالبات خريجي المرحلة الثانوية في كلية المسجد النبوي للعام الدراسي المقبل, عبر موقع الكلية الإلكتروني, ويستمر حتى الـ 13 من شهر محرم القادم.وتشمل الأقسام المتاح التسجيل فيها قسم الشريعة, والقرآن الكريم وعلومه, والسنة وعلومها, والعقيدة, وقسم اللغة العربية.// انتهى //11:06ت م0018