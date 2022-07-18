تونس 19 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 18 يوليو 2022 م واسواصلت الصحف التونسية الصادرة اليوم متابعتها الإستعدادات الجارية للاستفتاء على الدستور التونسي الذي أصدره الرئيس قيس سعيد مؤخرًا والمقرر إجراءه يوم الاثنين القادم وسط تباين للاراء بين مختلف الأطراف السياسية في البلاد.وأبرزت الصحف تأكيد رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي خلال لقائه برئيس الأركان العامة، ضرورة الحفاظ على ديمومة سريان اتفاق وقف إطلاق النار، وأنّ الحفاظ على استقرار ليبيا مسؤولية تقع على كاهل الجميع.والقت الضوء على إعلان الجزائر، أمس، عن تطبيقها حالة تأهب قصوى ضد حرائق الغابات المحتملة نظرًا للظروف المناخية المتسمة بارتفاع درجة الحرارة؛ مما قد يسهل في اندلاع حرائق الغابات والإعلان عن حالة تأهب قصوى.واهتمت صحف تونس بإعلان هيئة الصحة في غانا أمس اكتشافها حالتي إصابة بفيروس (ماربورج)، وهو مرض شديد العدوى شبيه بالإيبولا، بعد أن ثبتت إصابة شخصين بالفيروس ووفاتهما هذا الشهر.// انتهى //11:09ت م0019