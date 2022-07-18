الرياض 19 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 18 يوليو 2022 م واسأعلنت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض بدء التقديم على برامج البكالوريوس الصباحية والمسائية للفصل التدريبي الأول من العام التدريبي 1444 هـ في الكليات التقنية التابعة لها في منطقة الرياض .ويتاح التقديم لخريجي برامج دبلوم الكليات التقنية والاتصالات، ودبلوم معاهد الشراكات الإستراتيجية وكليات التميز، والدرجة الجامعية المتوسطة في العلوم ، بالإضافة إلى الدبلوم فوق الثانوي من معهد الإدارة، ودبلوم التخصصات الصحية، ودبلوم كلية المجتمع، ودبلوم معاهد التدريب الأهلي،إضافة إلى خريجي الدبلوم التقني من خارج المملكة .ويستمر التسجيل حتى يوم الخميس 22 ذي الحجة الجاري عند الساعة 12 ظهراً عبر بوابة القبول الخاصة بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني "قبولي" .// انتهى //11:10ت م0020