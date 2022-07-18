أبوظبي 19 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 18 يوليو 2022 م واسأدانت دولة الإمارات بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف فندقا في مدينة جوهر الواقعة جنوب الصومال، وأسفر عن سقوط قتلى وجرحى، بينهم مسؤولون حكوميون، وإلحاق أضرار جسيمة في المباني والمحلات المجاورة.وأعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية اليوم، عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافي مع القيم والمبادئ الإنسانية، مقدمةً خالص تعازيها ومواساتها لحكومة وشعب جمهورية الصومال الفيدرالية ولأهالي وذوي ضحايا هذه الجريمة النكراء، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.// انتهى //11:44ت م0021