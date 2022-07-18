القاهرة 19 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 18 يوليو 2022 م واسعقد مفوضو التدريب وتنمية القيادات بالجمعيات الكشفية العربية، اجتماعهم الـ 18 ، أمس, -عبر الاتصال المرئي- بحضور الأمين العام للمنظمة الكشفية العربية مدير الإقليم الكشفي العربي عمرو حمدي، ورئيس اللجنة العربية الفرعية لتنمية القيادات وتشجيع التطوع محمد بن عبد الله الهنائي.وجرى خلال الاجتماع, مناقشة الموضوعات المُدرجة على جدول أعمال التي اتخذت بشأنها القرارات والتوصيات اللازمة ومن أهمها التأكيد على أهمية المشاركة في الدراسة الكشفية العربية لتنمية قدرات المدربين (مساعدي وقادة التدريب) التي تستضيفها الكشافة الكويتية في الفترة من 15 إلى 22 أغسطس 2022، ودعوة مفوضي التدريب وتنمية القيادات إلى أهمية وضع وتطوير ومراجعة السياسة الوطنية للراشدين في الكشفية، والتأكد من شمولها على إجراءات وأدوات وضع وتطوير السياسة الوطنية للراشدين في الكشفية، ومعايير جودة تطبيق مجال الراشدين في الكشفية بالجمعية الكشفية وفق أداة تقييم الدعم العالميGSAT، وبما يتماشى مع السياسة العالمية للراشدين في الكشفية.وثمن المجتمعون لمفوضي تنمية القيادات والتدريب في الجمعيات الوطنية بالأمارات وفلسطين والكويت والمغرب، إعدادهم وتقديمهم لأفضل الممارسات التي جرى تنفيذها على المستوى الوطني في مجالي التدريب وتنمية القيادات، وتنمية العضوية، وأوصى المجتمعون بأن يكون موعد انعقاد اجتماعهم القادم عبر الاتصال المرئي يوم 30 أغسطس 2022م.// انتهى //11:56ت م0022