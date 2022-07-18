بروكسل 19 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 18 يوليو 2022 م واساعتمد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي المجتمعين في بروكسل مساعدة جمهورية النيجر بقيمة 25 مليون يورو؛ لتعزيز قدرتها العسكرية في إطار مرفق السلام الأوروبي.وقال المجلس الأوروبي في بيان، إن الهدف من المساعدة هو تعزيز قدرات القوات المسلحة النيجرية لتمكينها من الدفاع عن السلامة الإقليمية للبلد وسيادته وتوفير حماية أفضل للسكان المدنيين من التهديد الإرهابي المتزايد.وأوضح البيان أن النيجر تلعب دورا رئيسا في المبادرات الرامية إلى تعزيز السلام والتنمية في منطقة الساحل، بما في ذلك إستراتيجية الاتحاد الأوروبي المتكاملة في منطقة الساحل، وتحالف الساحل والشراكة من أجل الأمن والاستقرار في منطقة الساحل فضلا عن تحالف الساحل.// انتهى //12:04ت م0025