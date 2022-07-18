القدس المحتلة 19 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 18 يوليو 2022 م واساقتحم عشرات المستوطنين، اليوم، المسجد الأقصى بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.وأوضحت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة، أن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات متتالية، من جهة باب المغاربة، وأدوا طقوسا تلمودية، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته وساحاته، واستمعوا لشروحات حول هيكلهم المزعوم.// انتهى //12:17ت م0027