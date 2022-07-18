عمّان 19 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 18 يوليو 2022 م واسافتتح في مقر مجلس النواب الأردني اليوم، وبحضور رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي، مقر مجموعة العمل البرلمانية رفيعة المستوى للعلوم والتكنولوجيا المنبثقة عن البرلمان العربي.ويناقش المكتب الدائم للمجموعة الذي يرأسه عضو مجلس النواب الأردني النائب خالد أبو حسان، بنود الإطار العام لإستراتيجية عمل المجموعة، المتضمن إنشاء شبكة برلمانية عربية في مجال العلوم والتكنولوجيا، وبناء شراكات مؤسسية مع المجموعات المختصة بالعلوم والتكنولوجيا في الاتحاد البرلماني الدولي، وتوحيد الصوت العربي في اجتماعاتها، مع زيادة ممثلي البرلمانات العربية فيها، وتعزيز الاهتمام بالعلوم والتكنولوجيا ودراسات المستقبل في جميع المجالات، فضلا عن التوعية بأهمية العلوم والتكنولوجيا وأثرها الإيجابي على المجتمع.وقال رئيس مجلس النواب الأردني المحامي عبدالكريم الدغمي، إن المرحلة الدقيقة التي نعيشها تستدعي بذل جهود استثنائية لتطوير آليات العمل العربي المشترك، وتعزيز فاعليته السياسية والتشريعية والاقتصادية، خصوصا في المجال التكنولوجي والمعرفي.من جهته، أشار رئيس البرلمان العربي عادل العسومي، إلى أن فكرة إنشاء المجموعة جاءت إيمانا بأهمية توظيف العلم والتكنولوجيا في خدمة العمل العربي المشترك خاصة بعد أن أصبحت العلوم والتكنولوجيا قاطرة التطور والتنمية وعماد التقدم في جميع المجالات، مؤكدا أهمية إيجاد منظومة قانونية وقيمية وأخلاقية ومؤسساتية شاملة يتم في إطارها تحقيق التوظيف الآمن والمستدام للعلوم والتكنولوجيا.// انتهى //12:56ت م0029