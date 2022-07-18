أبها 19 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 18 يوليو 2022 م واسعالجت أمانة منطقة عسير وبلدياتها خلال العام الميلادي الجاري 66,380 بلاغاً، تتعلق بالتشوه البصري في مدينة أبها ومحافظات المنطقة.وتأتي معالجة التشوهات ضمن خطط ومبادرات وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، لتحسين المشهد الحضري، بهدف القضاء على العشوائيات ومسببات التشوه، وتعزيز الوعي والسلوك الحضاري، والمشاركة المجتمعية في أهمية المحافظة على البيئة، وحماية المرافق العامة.// انتهى //13:25ت م0030