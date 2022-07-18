الدمام 19 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 18 يوليو 2022 م واس‏استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية في مكتبه بالإمارة اليوم، رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقاولين المهندس زكريا بن عبدالرحمن العبدالقادر الذي قدم لسموه عرضاً عن خطط الهيئة الإستراتيجية ومبادراتها المستقبلية في المنطقة .وأشاد سمو أمير المنطقة الشرقية بالدور الذي تقوم به الهيئة لتنظيم قطاع البناء من خلال تطوير وتنفيذ معايير تنظيمية عالية الجودة وتشجيع الابتكار وتطوير المهارات وتحسين التواصل في قطاع المقاولات وتحقيق الاستدامة الاقتصادية تماشياً مع رؤية المملكة 2030.من جانبه، أوضح المهندس العبدالقادر أن رؤية الهيئة تسعى لتكون رائدة في قيادة قطاع المقاولات في المملكة وسيكون هناك تغيير إستراتيجي يتواكب مع رؤية المملكة 2030 بتعاون جميع الجهات المؤثرة في القطاع، منوهاً بدعم سمو أمير المنطقة الشرقية ومتابعته لأعمال الهيئة في المنطقة الشرقية .// انتهى //13:27ت م0031