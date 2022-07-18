حفر الباطن 19 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 18 يوليو 2022 م واساستقبل صاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد محافظ حفرالباطن اليوم، مديري الإدارات الحكومية ورساء المراكز، وجمعا من الأهالى، الذين قدموا لتهنئة سموه بعيد الأضحى المبارك.ونقل سمو محافظ حفر الباطن تهاني وتبريكات القيادة الرشيدة - أيدها الله - لأهالي المحافظة بهذه المناسبة السعيدة، منوهًا بجهود المملكة في خدمة ضيوف بيت الله الحرام .// انتهى //13:29ت م0032