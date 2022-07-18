الكويت 19 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 18 يوليو 2022 م واسأغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على ارتفاع مؤشر السوق العام 11ر1 نقطة ليبلغ مستوى 03ر7414 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 01ر0 في المئة.وبلغت كمية الأسهم المتداولة 19ر174 مليون سهم عبر 9093 صفقة نقدية بقيمة 5ر45 مليون دينار كويتي.وارتفع مؤشر السوق الرئيس 9ر4 نقاط ليبلغ مستوى 5ر5688 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 09ر0 في المئة عبر تداول 2ر94 مليون سهم من خلال 3811 صفقة نقدية بقيمة 7ر10 مليون دينار كويتي.وانخفض مؤشر السوق الأول 39ر0 نقطة ليبلغ مستوى 81ر8247 نقطة عبر تداول 9ر79 مليون سهم في 5282 صفقة بقيمة 7ر34 مليون دينار.// انتهى //13:35ت م0034