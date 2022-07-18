جدة 19 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 18 يوليو 2022 م واسأعربت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي عن إدانتها الشديدة للتفجير الإرهابي الذي استهدف فندقًا وسط مدينة جوهر بالقرب من القصر الرئاسي لولاية هيرشبيلى بجمهورية الصومال الفيدرالية، ما أسفر عن مقتل عدد من الأشخاص وجرح آخرين، من بينهم مسؤولون حكوميون، فضلًا عن تدمير المباني المجاورة.وعبر معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه, عن خالص التعازي والمواساة لأسر وذوي الضحايا وللحكومة والشعب الصومالي جراء هذا العمل الإرهابي الآثم، متمنيا الشفاء العاجل لجميع المصابين.وأكد الأمين العام وقوف منظمة التعاون الإسلامي وتضامنها مع جمهورية الصومال الفيدرالية في جهودها لحفظ الأمن والاستقرار ومحاربة التطرف والإرهاب.// انتهى //13:37ت م0035