عمّان 19 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 18 يوليو 2022 م واسأدانت الحكومة الأردنية اليوم التفجير الإرهابي الذي استهدف أحد الفنادق الواقعة جنوب الصومال، وأسفر عن وقوع عدد من الوفيات والإصابات.وأكّد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير هيثم أبو الفول إدانة واستنكار الأردن الشديدين لهذا الهجوم الإرهابي الجبان، مُشدداً على موقف بلاده الرافض لكافة أشكال العنف والإرهاب، ومُعرباً عن أحرّ التعازي والمواساة للحكومة والشعب الصومالي ولأسر الضحايا، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.// انتهى //13:41ت م0037