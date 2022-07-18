نجران 19 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 18 يوليو 2022 م واسقدم مستشفى الولادة والاطفال في نجران خدماته لـ84880 مستفيداً, وذلك خلال النصف الأول للعام 2022م، فيما تم تسجيل (4428) حالة ولادة، وإجراء 2055 عملية جراحية في نفس الفترة.من جهة أخرى, نجح بفضل الله فريق طبي بالمستشفى في إجراء تدخل جراحي دقيق لطفلة حديثة الولادة تعاني من عيب خلقي نادر فى جدار البطن مع عدم تكون عضلات البطن، حيث جرى خلال التدخل الجراحي إصلاح جدار البطن والجلد فوق التجويف البطني مع متابعة الحالة من قبل أطباء حديثى الولادة، وقد تحسنت حالة الطفلة وتخضع حالياً للعلاج والمتابعة تمهيدًا لإجراء المرحلة الثانية من العملية لإصلاح جدار البطن وذلك باستخدام شبكة جراحية.// انتهى //13:51ت م0038